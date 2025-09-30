Matleveringsselskapet Oda hadde et blodrødt 2024. Fusjon med svenske Mathem, sjefbytte, masseoppsigelser og null verdsettelse endte med et resultat før skatt på minus 2,05 milliarder svenske kroner, melder E24.

Nå lover toppsjef André Knüppel at pilene skal snu.



– Det er et veldig stort tall, men jeg foretrekker å se fremover heller enn bakover. Og jeg mener vi er i en bedre posisjon nå enn noensinne, sier Knüppel til E24.

Underskuddet kommer etter et år med fusjon med svenske Mathem, sjefbytte, oppsigelser og null verdsettelse. Finansdirektør Carl-Fredrik Iuell Bergan peker på at rundt 600 millioner av tapet var éngangskostnader. Mathem, som inntil nylig var i rekonstruksjon, skal være en viktig brikke i veien mot lønnsomhet.

– Det svenske markedet har jo et større potensial enn det norske. Så Mathem har alle forutsetninger til å fortsette å være den som leder an i markedet for dagligvarer online i Sverige, sier Knüppel til E24.

Må tjene penger, snart

I Norge økte inntektene med 13 prosent i fjor, til 3,5 milliarder kroner. Likevel ble resultatet minus 265 millioner. Totalt har Oda tapt over 1,6 milliarder siden oppstarten her til lands.

– Vi forholder oss til regnskapene, og slik som vi ser det, har vi ikke vært lønnsomme,

sier Knüppel.

Målet er overskudd i Norge i 2025, og på konsernnivå året etter. Effektivisering står sentralt, spesielt i Sverige, hvor plukkeffektiviteten fortsatt ligger bak Norges nivå.

– Vi har en realistisk plan, noe vi ikke alltid har hatt tidligere. I Sverige handler det om å gjennomføre effektiviseringen. På plukkeffektivitet ligger vi litt etter Norge,

sier han.

Konsernet satser nå på en «moderat og konservativ» vekstplan, og håper på revansj.