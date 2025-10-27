Bernard Arnault har lenge forsøkt å øke kontrollen over luksuskonglomeratet LVMH, men i år har innsatsen nådd nye høyder, melder Bloomberg.

Ifølge dokumenter sendt inn til Paris-børsen har han siden februar i år kjøpt 2,5 millioner aksjer for rundt 1,4 milliarder euro, tilsvarende omtrent 0,5 prosent av utestående aksjer. Volumet er langt høyere enn i tidligere år Arnault har kjøpt aksjer.

Ved utgangen av fjoråret satt Arnault på 49 prosent av aksjene og 65 prosent av stemmene i LVMH.

Utnyttet kursfall til å kjøpe

Kjøpene gjort gjennom familieselskapet Financière Agache og børsnoterte Christian Dior – som har eierskap av LVMH-aksjer som sin eneste virksomhet – har skjedd underveis i et kursfall trigget av svakere resultater og bred nedgang i sektoren.

Dokumentasjonen dekker et titalls transaksjoner frem til midten av september – med en snittkurs nyhetsbyrået har beregnet til rundt 566 euro. På det laveste i juni kjøpte Arnault på 448 euro.

Siden har LVMH fått seg et oppsving etter at konsernet tidligere i oktober la frem tall som viste uventet salgsvekst. Fredag stengte aksjen på 612 euro.

Sterkt konsentrert formue

– Det bemerkelsesverdige er Arnaults sterke overbevisning om LVMH. Aksjekjøpene kan uttrykke hans ønske om et absolutt flertall i selskapet, selv om han allerede kontrollerer nesten to tredjedeler av stemmerettene, sier analytiker Frédéric Genevrier i AlphaValue.

– Det hadde vært bedre om de omtrent 1,1 milliarder euroene Financière Agache brukte på LVMH-aksjer hadde vært brukt på å diversifisere formuen, legger han til.

Basert på regnskapstall anslår han overfor Bloomberg at Arnaults investeringer utenfor LVMH ikke utgjør mer enn rundt 4 milliarder euro.

Det er en forsvinnende liten andel av formuen som av Forbes er estimert til mer enn 182 milliarder euro. Arnault er dermed Europas rikeste, bak seks amerikanere med Elon Musk soleklart øverst på listen.

Hamstret etter finanskrisen

Arnault har helt siden han kjøpte motehuset Christian Dior og grunnla LVMH i 1980-årene manøvrert for å konsolidere kontrollen. En av sine største transaksjoner gjorde han i 2017 da minoritetsaksjonærene i Christian Dior ble kjøpt ut for 12 milliarder euro.

– Prisen ser kanskje høy ut, men om 30 år vil vi være glade for at vi gjorde det, uttalte han ifølge nyhetsbyrået den gangen.

Ved utgangen av fjoråret eide Arnault-familien 97,5 prosent av Christian Dior – nesten alt gjennom Financière Agache, opp fra 74 prosent før oppkjøpet.

Årets aksjekjøp er ikke de første Arnault har gjort i et fallende marked. Bloomberg trekker frem en tale milliardæren holdt for debattforeningen Oxford Union Society tilbake i 2016 om hvordan han hamstret LVMH-aksjer etter finanskrisen i 2008 – aksjer som allerede da hadde mer enn tredoblet seg.