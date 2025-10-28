RISØR: – Det er blitt opplest og vedtatt at alle produkter som inneholder tobakk, skal skys som pesten, og det inkluderer kvalitetssigarer. Men det helseproblemet vi virkelig sliter med i Norge, er overvekt og for lite aktivitet. Det er skolebrød, sjokolade og annen fet mat det burde ha vært helseadvarsel på, sier Håkon Aanonsen.
Han er eier og gründer av Sigarcom, som driver nettsalg av sigarer fra nettstedet sigar.com. Selskapet har vært bygget opp sten på sten siden Aanonsen begynte å selge til norske kunder i 1998.
Sigarcom
|(Mill. kr)
|2024
|2023
|Driftsinntekter
|50,3
|34,5
|Driftsresultat
|21,3
|11,4
|Resultat før skatt
|21,2
|11,3
|Årsresultat
|16,3
|8,7
Eier: Håkon Aanonsen.
98 prosent eksport
Inne på selskapets lager i sørlandsbyen Risør bugner det av eksklusive tobakksvarer fra land som Cuba, Nicaragua og Den dominikanske republikk.
Men det er lenge siden norske utdrikkingslag og nyttårsfester var de viktigste kundegruppe for Sigarcom.
– 98 prosent av omsetningen går til eksport: Særlig gulfstatene og Kina med Hong Kong og Macau. Det er mye bløff i sigarbransjen, og kineserne stoler på en norsk leverandør.
– De er veldig opptatt av at det skal være norsk tekst på advarselen om helsefare. Da vet de at de har fått ekte varer, legger han til.
Satser millioner på butikk
De seneste årene er nettbutikken blitt gradvis transformert over til et familieselskap med flere ben å stå på.
Gründerens eldste sønn, Marcus Aanonsen (24) er kommet inn som kompanjong, og altmuligmann.
– I 26 år var dette et one man show. Men jeg er ikke 20 år lenger. Jeg kan ikke jobbe tolvtimersdager i all evighet, sier fembarnsfaren.
Selv om far fortsatt eier selskapet, er sønnen primus motor for etableringen av en fysisk butikk sentralt i Bergen. Far og sønn opplyser at rundt 2 millioner kroner er lagt inn i innredning og utstyr.
– Vi har kjøpt butikklokale i en gågate i Bergen, og har fått fraktet inn spesialinnredning i spansk sedertre. Dette skal bli Nord-Europas flotteste spesialbutikk for sigarer. Åpning er planlagt før nyttår, sier Håkon Aanonsen.
Selskapet har gått med overskudd i mange år, men i fjor tok det helt av. Da kom selskapet opp i 50 millioner kroner i omsetning, og selskapet leverte et resultat på 21 millioner kroner før skatt.
Så langt i år har selskapet omsatt for 53 millioner kroner. Overskuddet ligger an til å havne på mellom 20 og 24 millioner kroner.
Bygger boliger i Risør
Ved siden av sigarer på nett og butikkhandel har Håkon Aanonsen utvidet virksomheten. Den største investeringen er eiendom. Denne virksomheten ligger utenfor Sigarcom.
Familien har investert rundt 50 millioner kroner i Risør, der idéen er å kjøpe boliger, pusse opp og leie ut.
Til dette formålet har gründeren ansatt fire håndverkere som utelukkende jobber med oppussingsprosjekter i Aanonsen-sfæren.
– Om det er den modellen som kaster mest av seg, vet jeg ikke. Men jeg elsker å kjøpe gamle bygg og få dem til å skinne, sier Håkon Aanonsen.
Rundt 5 millioner kroner er dessuten skutt inn som egenkapital i rederi-oppstarten Risør Shipping, som eier to tørrbulkskip.
I tillegg kommer investeringer i kryptovaluta og fire-fem øvrige, mindre selskaper.
– Hvor stort kan selskapet bli?
– Det kommer an på tilgangen på sigarer, noe som er en utfordring. I tillegg er det spennende å se hvor godt vi lykkes i Bergen. Vi ligger fem minutter unna anløpet for cruiseskipene, og forventningene er at turistene vil komme innom for å gjøre gode kjøp, sier Håkon Aanonsen.