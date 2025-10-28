Kortversjon Håkon Aanonsen har tjent 21 millioner kroner på sigarvirksomheten Sigarcom, som han startet for over 20 år siden. Selskapet eksporterer 98 prosent av produktene, hovedsakelig til Kina og gulfstatene.

Sigarcom har utvidet med en fysisk butikk i Bergen, hvor det er investert 2 millioner kroner i spesialinnredning. Butikken ligger strategisk plassert nær cruiseskip-anløp.

Aanonsen har også investert i eiendom og shipping i Risør, samt kryptovaluta og flere mindre selskaper, med en samlet investering på rundt 50 millioner kroner. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

RISØR: – Det er blitt opplest og vedtatt at alle produkter som inneholder tobakk, skal skys som pesten, og det inkluderer kvalitetssigarer. Men det helseproblemet vi virkelig sliter med i Norge, er overvekt og for lite aktivitet. Det er skolebrød, sjokolade og annen fet mat det burde ha vært helseadvarsel på, sier Håkon Aanonsen.

Han er eier og gründer av Sigarcom, som driver nettsalg av sigarer fra nettstedet sigar.com. Selskapet har vært bygget opp sten på sten siden Aanonsen begynte å selge til norske kunder i 1998.

Sigarcom (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 50,3 34,5 Driftsresultat 21,3 11,4 Resultat før skatt 21,2 11,3 Årsresultat 16,3 8,7

Eier: Håkon Aanonsen.

98 prosent eksport

Inne på selskapets lager i sørlandsbyen Risør bugner det av eksklusive tobakksvarer fra land som Cuba, Nicaragua og Den dominikanske republikk.

Men det er lenge siden norske utdrikkingslag og nyttårsfester var de viktigste kundegruppe for Sigarcom.

– 98 prosent av omsetningen går til eksport: Særlig gulfstatene og Kina med Hong Kong og Macau. Det er mye bløff i sigarbransjen, og kineserne stoler på en norsk leverandør.

– De er veldig opptatt av at det skal være norsk tekst på advarselen om helsefare. Da vet de at de har fått ekte varer, legger han til.

Satser millioner på butikk

De seneste årene er nettbutikken blitt gradvis transformert over til et familieselskap med flere ben å stå på.

Gründerens eldste sønn, Marcus Aanonsen (24) er kommet inn som kompanjong, og altmuligmann.