Mulig gjeldsjuks knuser farmasiaksje

Spanske Grifols var tirsdagens store europeiske børstaper. Aksjekursen stupte 26 prosent, etter at Gotham City Research anklaget legemiddelprodusenten for å ha jukset med sine belåningstall. Hedgefondet hevder at gjelden tilsvarer 10-13 ganger Ebitda, og ikke 6 ganger, som Grifols opplyser. Forholdet skyldes blant annet at Grifols inkluderer balansene og overskuddene til to bedrifter som er blitt solgt til et relatert investeringsselskap, noe som ifølge Gotham City betyr at aksjen er «uinvesterbar, trolig null». Spanias finanstilsyn har begynt å granske forholdet. I mellomtiden tjener Gotham City rått på kursfallet, ettersom fondet har solgt short aksjer verdt mer enn 300 millioner kroner.

I Tyskland opplyste Volkswagen at salget av bilene med samme merke økte med 6,7 prosent fra 2022 til 2023. For elbilmodellene utgjorde veksten mer imponerende 21,1 prosent, men volumet var likevel mindre enn en firedel av Teslas. Musk-konsernet vokser dessuten raskere, med 38 prosent flere leveranser i fjor. Volkswagen-kursen svekket seg med nesten 1 prosent.

I IT-sektoren vurderer Europakommisjonen å granske Microsofts investering i OpenAI. I første omgang bes Microsoft, andre bedrifter samt «eksperter» om å fortelle om mulige konkurransemessige utfordringer som kan oppstå, som følge av transaksjonen. Også USA og Storbritannia overveier å starte etterforskninger. Microsoft-kursen var tirsdag ettermiddag ned med rundt 1 prosent.

Den store IT-relaterte nyheten kom imidlertid fra Wall Street Journal, som hevder at Hewlett Packard Enterprises, som leverer skybaserte tjenester, skal kjøper nettverksutstyrprodusenten Juniper Networks for rundt 13 milliarder dollar. En bekreftelse fra selskapene kan komme allerede denne uken, ifølge avisen. Ved firetiden tirsdag var den angivelige kjøperen ned med 8 prosent, mens Juniper fikk et kursløft på 21 prosent.

På makrofronten opplevde Tysklands industrisektor et overraskende fall i aktiviteten fra oktober til november. Nedturen tiltok fra 0,3 prosent til 0,7 prosent, og fabrikkene har nå vært i kontraksjonsmodus i seks måneder på rad.