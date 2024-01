Observe Medical utvider til Asia

Helseteknologiselskapet Observe Medical opplyser i en børsmelding at de skal utvide til det asiatiske markedet. Selskapet anslår at Asia står for omtrent 10 prosent det globale årlige salget av urinmålesystem, der Thailand representerer det største markedet og bidrar med halvparten av regionens totale salg. Blant Observe Medical sine produkter er urinmålesystemet Sippi.

–Vi er glade for å utvide vår tilstedeværelse på det asiatiske markedet, noe som er i tråd med vår overordnede strategi for global tilstedeværelse. Asia har historisk sett vært et viktig markedet for våre produkter, og vi er optimistiske til utsiktene for operasjoner i Asia, sier kommersiell direktør Jørgen Mann i Observe Medical.