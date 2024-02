Den første pasienten har nå fått operert inn et hjerneimplantat fra Neuralink. Det skriver Elon Musk i en X-melding.

52-åringen startet Neuralink i 2016, og nevroteknologiselskapet tar sikte på å la folk styre datamaskiner med tanker.

Musk ser for seg at hjerneimplantatene skal kunne hjelpe paralyserte mennesker å gjenvinne evnen til å kommunisere, eksempelvis personer som lider av ALS. I tillegg har han uttalt at implantatene skal kunne kurere lidelser som autisme, depresjon og schizofreni.

«Det første mennesket fikk et implantat fra @Neuralink i går og kommer seg godt», skriver Musk, og legger til at de første resultatene virker lovende.

Nyheten er et betydelig skritt fremover for selskapet, skriver Bloomberg. Musk sier de allerede ser «nevronspikedeteksjon» – altså at selskapet får opptak fra pasientens hjerne.

– Det er målet

Videre opplyser den eksentriske gründeren at det første Neuralink-produktet heter Telepathy.

«Gjør det mulig å kontrollere telefonen eller datamaskinen din, og gjennom dem nesten alle enheter, bare ved å tenke. De første brukerne vil være de som har mistet funksjonen av lemmer», skriver Musk.

«Tenk om Stephen Hawking kunne kommunisere raskere enn en hurtigskriver eller auksjonarius. Det er målet», la han til.



Neuralink er imidlertid ikke alene om å prøve å lykkes med slike hjerneimplantater, med konkurrenter som Blackrock Neurotech og Synchron. Nå må Neuralink vise at de kan gjøre mer enn andre selskaper i samme sektor, sier direktør for nevroforskning hos University of Wisconsin, Kip Ludwig, til Bloomberg.

Vellykket test av aper

I mai godkjente det amerikanske legemiddeltilsynet (FDA) i mai i år de første kliniske testene av hjerneimplantater på mennesker, og i november ble det kjent at Neuralink hentet 460 millioner i en kapitalinnhenting.

Selskapet har allerede utført omfattende tester på dyr, noe de har fått sterk kritikk for. I rundt ett år var Neuralink gjenstand for en granskning av det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) for måten de utførte forsøk på dyr.

USDA fant ingen bevis for brudd på dyrevelferdsregler, foruten en hendelse Neuralink selv meldte inn i 2019.

Ifølge Bloomberg skal apene som ble brukt i testene har vært i stand til å spille dataspill ved å kun bruke hjernen.