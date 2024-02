Aqua Bio Technology kjøper Ovalen

I samarbeid med Cover Brands åpnet Ovalen i 2022 en butikk i Kristiansand. Nå legger Aqua Bio Technology 11 millioner kroner på bordet for Ovalen. Selskapet omsatte for rundt 17 millioner i 2023 med et positivt driftsresultat.

5 millioner kroner av kjøpsprisen vil være avhengig av Ovalens omsetning og driftsresultat i 2024 og 2025.

Kjøpesummen vil bli konvertert til nye aksjer i Aqua Bio Technology til kurs 5 kroner pr. aksje.