Rekyl i Nykode Therapeutics-aksjen?

Fra toppen på 93 kroner intradag den 16. februar 2021 har Nykode Therapeutics-aksjen falt over 80 prosent. De siste månedene har den vaket i området over all-time low intradag på 16,28 kroner fra 27. oktober 2023. Så sent som 7. februar tangerte den nesten laveste slutt noensinne på 16,60 kroner. Det er teknisk motstand på 18-nivået, som må brytes for å åpne for videre oppgang mot neste tekniske motstand på 20-nivået og på 21,40-nivået. Brudd på det nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt på stigende omsetning, kan i så fall åpne for videre oppgang mot 26-nivået og toppen i den drøyt ett år lange fallende trenden. Gjennom det siste året er det blitt etablert en fallende trendlinje i toppen av RSI-chartet. Nå kan det også være i ferd med å etableres en positiv undertone i RSI-chartet. Med et brudd på 50-nivået kan den være et faktum. For å åpne for et brudd på den fallende trenden må imidlertid trolig også den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet brytes. Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.