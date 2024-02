FDA godkjenner AstraZeneca-kreftbehandling

Det amerikanske legemiddeltilsynet FDA har godkjent en kombinasjon av kreftmedisin Tagrisso med cellegift for å behandle en type lungekreft, melder Reuters.

Ifølge selskapet er FDA-godkjenningen basert på forsøk som forlenget medianen for progresjonsfri overlevelse (PFS) med nesten ni måneder.

PFS refererer til hvor lenge en pasient lever uten at sykdommen forverres etter behandling. Fase 3-studiene, kalt FLAURA2, viste at når cellegiften ble kombinert med Tagrisso falt risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 38 prosent sammenlignet med bare å bruke Tagrisso.

Medisinen vil i første omgang bli brukt til å behandle voksne med avansert lungekreft.

1,8 millioner døde i året

Lungekreft er den kreften som gjør at flest dør pr. år, med rundt 1,8 millioner dødsfall i året. Og salget av AstraZenecas Tagrisso økte med 9 prosent i fjor etter at det i fjor sommer ble publisert en studie som viste at legemiddelet reduserte risikoen for død med 51 prosent hos pasienter med en viss type lungekreft, sammenlignet med placebo. Det gjelder for pasienter som er blitt operert for EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft.

– 50 prosent er en stor sak for enhver sykdom, men spesielt med en sykdom som lungekreft, som vanligvis har vært veldig motstandsdyktig mot behandling, sa Roy Herbst nestleder for Yale Cancer Center til The Guardian da studien ble publisert.