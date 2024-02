Oppkjøpstopper selger seg ned

Via selskapet Ingerø Reiten Investment Company har de solgt 597.424 aksjer i Navamedic til en snittpris på 37 kroner pr. aksje, tilsvarende 22 millioner kroner, ifølge en flaggemelding tirsdag etter børsslutt.

Aksjene ble solgt til to nordiske institusjonelle investorer, kommer det frem i meldingen.

Trioen er fortsatt største eier med god margin. Etter transaksjonen reduseres eierandelen fra 20,5 prosent til 17,1 prosent, verdt 112 millioner kroner.

Hakkemat av verdiene

Ellers eier oppkjøpstoppene aksjer i Vow, Vow Green Metals og Observe Medical. Samlet har de verdier for 487,6 millioner i de fire selskapene, hvor Vow er den største posisjonen med 305 millioner.

For 2022 viser regnskapet et braktap på 364 millioner kroner, etter et tap på 225,5 millioner i 2021.

Kombinasjonen av bobleprising og skuffende resultater har laget hakkemat av verdiene. Finansavisen har tidligere omtalt hvordan trioen tapte 1,4 milliarder på under tre år.