Zealand Pharma har lenge utviklet en alternativ behandling mot fedme for å konkurrere med de store bioteknologigigantene.

Nå kan det danske selskapet vise til sterke resultater fra en studie for behandling av en kronisk fettleversykdom (MASH). Sykdommen er spesielt utbredt hos personer med diabetes og fedme, og behandlingen er pekt ut som en potensiell konkurrent på det stadig voksende slankemedisin-markedet.

I fase 2-studien av legemidlet «survodutide» viste 83 prosent av de voksne med leversykdommen «banebrytende resultater», opplyser Zealand Pharma i en pressemelding. Legemidlet har også «vist effekt hos personer med fedme», står det videre.

Det har også mottatt fast-track godkjenning fra det amerikanske legemiddeltilsynet, Food and Drug Administration (FDA), noe som vil si at utviklingen fremskyndes for å kunne dekke et medisinsk behov av en viss skala.

Flere meglerhus har vurdert nyheten som svært god.

– Zealand Pharmas posisjon som en nøkkelspiller i neste bølge av fedmeterapi er undervurdert, skriver Jefferies ifølge CNBC.

Zealand-aksjen stiger 30 prosent til 620 danske kroner mandag ettermiddag. Det siste året er oppgangen på voldsomme 170 prosent.

Både Novo Nordisk og Eli Lilly har hatt sterk vekst på børsen på grunn av diabetesmedisinene deres som også har vist seg å være effektive slankemidler.