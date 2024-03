Det haster for norsk helsenæring

Debattinnlegg: Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre, og Linda Hofstad Helleland, næringspolitisk talsperson i Høyre

Det hjelper lite å ha lange tradisjoner med gode helseregistre og helseundersøkelser, hvis ikke vi nå får fart på å gjøre sekundærdata og virkelighetsdata mer tilgjengelig og anvendbare. Det er nødvendig hvis vi skal lykkes med å sikre bedre pasientbehandling, utvikling av nye medisiner, nye innovasjoner og for å legge til rette for en helsenæringsindustri.

Forskere, helseinnovatører og legemiddelselskaper vet at vi har gode helseregistre og helseundersøkelser som skiller seg fra mange land. Det gjør de fordi hele befolkningen gjennom hele livet får sine helsetjenester, i all hovedsak, fra det offentlige, som samler inn og strukturerer dataene gjennom hele livsløpet til hver enkelt av oss. Det er den første faktoren som gjør at et helsenæringseventyr i Norge bare er et perfekt langskudd unna. Den andre faktoren er at vi er et godt digitalisert land.

Hindringene i dag er store. Legemiddelselskaper og forskere melder om opptil 17 måneders ventetid på tilgang

Vi har et stort potensial i våre nasjonale helsedataressurser – men for å realisere mulighetene haster det med å definere nasjonale mål, prioriteringer og virkemidler for å øke tilgangen til dataene. Hindringene i dag er store. Legemiddelselskaper og forskere melder om opptil 17 måneders ventetid på tilgang. Flere forteller om ulik tolkning av regelverkene fra sted til sted der helsedataene forvaltes, og en generell skepsis til deling av helsedata. Resultatet er at bare en liten prosentdel av dataene gjøres tilgjengelig for forskning og innovasjon.

For lang ventetid og for lite datadeling har store og uheldige konsekvenser. Det blir mindre forskning og utvikling i Norge, færre investeringer, innovatører og gründere innen helseteknologi. Resultatet er at Norge går glipp av arbeidsplasser, verdiskaping og innovasjon.

Helsenæringen kan bli en av våre viktigste næringer, samtidig som norske pasienter får tidligere tilgang til kliniske studier og nye behandlingsterapier og banebrytende medisin. Det ligger store muligheter for verdiskaping, norske arbeidsplasser og eksportmuligheter for norske selskaper i at det tas grep fra myndighetene nå.