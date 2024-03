Slankeaksje krakker etter Oprah-exit

I 2015 kjøpte Oprah Winfrey seg kraftig opp i Weight Watchers, et selskap som tilbyr blant annet diettprogrammer og coaching for å få folk til å gå ned i vekt.

Talkshowdronningen måtte ut med 38 millioner dollar for 10 prosent av selskapet, og fikk også bli medlem i styret som følge av kjøpet.

Siden har hun solgt seg ned til en eierandel på 1,4 prosent, men nå vil hun helt ut, skriver MarketWatch. Winfrey har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg som styremedlem, og vil nå donere sine aksjer til et museum for afroamerikansk historie og kultur.

Som følge krakker WW International i førhandelen på Wall Street. Aksjen ligger an til å åpne ned 23 prosent til 2,93 dollar, etter et fall på over 60 prosent hittil i 2024.

Gikk til konkurrenten

Før nyttår avslørte imidlertid Winfrey at hun hadde gått ned i vekt ved hjelp av et legemiddel – altså har hun ikke brukt Weight Watchers sine mer naturlige metoder. Talkshowdronningen opplyste at hun brukte medisinen, i kombinasjon med fysisk aktivitet, for å unngå såkalt jojo-slanking.

Hvilket legemiddel hun brukte ble ikke avslørt, men en rekke selskaper tilbyr legemidler som hemmer følelsen av sult. Blant annet har Novo Nordisk hatt et svært sterkt børsår som følge av legemidlene Wegony og Ozempic, der sistnevnte egentlig er en medisin mot diabetes type 2.

Eli Lilly, som tilbyr slankemedisinen Zepbound, har steget 140 prosent på børs det siste året.

Stor konkurranse

Weight Watchers har ikke vært med på slankeoppturen på børsen, men har forsøkt. I 2023 meldte selskapet at de ville kjøpe en helseplattform på nett som foreskriver resepter knyttet til slanking.

Så meldte Eli Lilly i januar at de ville lansere en lignende plattform, og i tillegg tilby hjemlevering av Zepbound. Nyheten kan i stor grad forklare hvorfor Weight Watchers-aksjen har falt i år, ifølge MarketWatch.