Oslo Universitetssykehus – en varslet skandale

Debattinnlegg: Aasmund Berner, Søren Borg, Dag Bratlid, Tom Gerner, Sverre Landaas og Stein Schjølberg

Arbeiderpartiet, regjeringen og «folk flest» tåler ikke flere helsepolitiske skandaleprosjekter. Det planlagte nye Oslo Universitetssykehus (OUS) på Gaustad og Aker med ukontrollerbar kostnadsramme på 70 milliarder kroner vil for årtier fremover beslaglegge midler som burde vært brukt på utvikling av sykehustilbudet i landet for øvrig. En rekke tunge faginstanser har gått imot prosjektet, som må betegnes som en varslet skandale. Noen må stå til ansvar.

Regjeringen, og i siste instans Stortinget, har det politiske ansvaret. Hvorfor ringer ikke varselbjellene når så mange topptunge fagfolk, foreninger og øvrige instanser vedvarende og konsekvent har advart mot prosjektet? Vi har her å gjøre med en politisk arroganse uten sidestykke. Og i Arbeiderpartiet fortviler man over frafall av velgere. Partiet har nå en gylden mulighet til å hindre videre frafall ved å stoppe dette vanvittige prosjektet.

Meromkostningene ved å tvinge gjennom et dårlig prosjekt vil bli langt høyere enn kostnadene til en slik utredning

Styrene for Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst er premissleverandører for regjeringen, og har dermed et betydelig selvstendig ansvar. Mye tyder på at de ikke forstår dette. Hvorfor tvinge gjennom en løsning som de vet vil føre til mangelfull behandlingskapasitet, som neglisjerer krav til forebygging knyttet til epidemi/krigsrisiko og som blir langt dyrere og dårligere enn alternativet med å bevare Ullevål?

Er styremedlemmene instruert, og i så fall på hvilket grunnlag? Hvilken kompetanse har styremedlemmene som har vedgått at dette er et økonomisk høyrisikoprosjekt, og som likevel stemmer for forslaget? Respekten for fellesskapets midler ser ut til å være fraværende.

Et særlig ansvar har styrelederne for OUS og Helse Sør-Øst, Gunnar Bovim og Svein Gjedrem, som har argumentert med at den vedtatte løsningen tross alt er bedre enn alternativet. Vi spør: Hvilket alternativ? Alternativet som man har nektet å utrede? Der uavhengige faginstanser klart viser at alternativet med å bevare Ullevål sykehus er bedre for pasientene, sikrere og billigere. Vi imøteser gjerne svar fra de to styrelederne.

Kan skandalen forhindres? Ja, og det er ennå ikke for sent. Regjeringen må ta grep og instruere styret i Helse Sør-Øst om å utrede alternativet å beholde og utvikle Ullevål og nedskalere utbyggingen av Gaustad og Aker. Uavhengig utredning har vist at dette gir et bedre og billigere sykehustilbud. Utbyggingen kan dessuten skje trinnvis, uten å binde opp midler som egentlig skal gå til utbygging av sykehus i landet for øvrig. Påstanden om at prosjektet er kommet for langt til å stoppes, er ikke holdbar. Meromkostningene ved å tvinge gjennom et dårlig prosjekt vil bli langt høyere enn kostnadene til en slik utredning.

