Stein Erik Hagen lemper ut Ultimovacs-aksjer

Torsdag fikk Ultimovacs-aksjonærene nedslående nyheter. Hudkreftstudien som er den investorer og analytikere har hatt mest tro på, viser at selskapets vaksine ikke har hatt noen effekt.

Følgelig dundret aksjen ned rundt 90 prosent på Oslo Børs.

Etter nyheten opplyses det i en flaggemelding at nest største eier i Ultimovacs, Stein Erik Hagen-kontrollerte Canica, har solgt 1 million aksjer.

Hagen sitter igjen med like over 1,7 millioner aksjer, og havner dermed under flaggegrensen på 5 prosent med en eierandel på 4,96 prosent. Det gjør ham til selskapets fjerde største eier.

Finansavisen har beregnet Hagens tap i Ultimovacs til nærmere 300 millioner kroner torsdag, og har ikke lyktes med å få en uttalelse fra Canica.

Selskapets største eier, Bjørn Rune Gjelsten, satt med en enorm gevinst før torsdagens nyheter. Nå ligger det an til at papirverdier for over 700 millioner kroner går opp i røyk for investoren.

Analytiker Geir Hiller Holom i DNB Markets, som forøvrig også er lege, legger ikke skjul på hva han tenker om studieresultatene.

– Det er krise for selskapet. For det første viser studien ingen effekt ved bruk av såkalt progresjonsfri overlevelse som primærendepunkt. Det er dramatisk, sier han til Finansavisen.