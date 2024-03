Etter kurskollapsen torsdag valgte Stein Erik Hagens Canica og Anders Chr. Wilhelmsens Watrium å ta tap i Ultimovacs ved å lempe ut aksjer. Fredag velger Sundt-familien å gjøre det samme.

Sundt-selskapene CGS Holding AS, Helene Sundt AS and Sundt AS har nå solgt 2,23 millioner aksjer i Ultimovacs, går det frem av en børsmelding. Samlet sett var selskapene tredje største eier i kreftvaksineselskapet.

Aksjene ble solgt til kurs 9,72 kroner, og Sundt-familien fikk like over 23 millioner kroner for salget. Til sammenligning sluttet aksjekursen på 118,80 kroner onsdag, noe som ville gitt Sundt 265 millioner kroner.

Etter salget eier Sundt 420.000 aksjer, tilsvarende 1,22 prosent av aksjene og stemmene i Ultimovacs.

Torsdag fikk investorene nedslående nyhet fra Ultimovacs. Hudkreftstudien, som er den investorer og analytikere har hatt mest tro på, viser at selskapets vaksine ikke har hatt noen effekt.

Nyheten torpederte aksjen, som endte ned 92,7 prosent.

– Skuffet

Styrerepresentant Leiv Askvig representerer Sundt-familien i Ultimovacs-styret. Han var kort i kommentaren etter kurshavariet.

– Hele verden er jo selvsagt skuffet, det er ikke noe mer å si utover det, sa han til Finansavisen i går.

Finansavisen har kontaktet Askvig fredag morgen. Askvig ønsket ikke å kommentere nedsalget.

Størst tap hadde imidlertid Bjørn Rune Gjelsten, som nå har et papirtap på over 700 millioner kroner.

– Alle involverte er ganske skuffet i dag. Det var svært overraskende. Vi hadde virkelig tro på at denne studien skulle vise en forskjell, sa konsernsjef Henrik Schüssler i Gjelsten Holding.

Kursmålet sables ned

DNB Markets dobbeltnedgraderer Ultimovacs i en analyse fredag. Altså går de fra en kjøp- til en salgsanbefaling. Analytiker Geir Hiller Holom, som også er lege, kutter kursmålet fra 200 kroner til kun 4 kroner.

«Den mislykkede studien er et dramatisk tilbakeslag for selskapet, etter vårt syn», skriver han.

Tilliten til en klinisk fordel med UV1-vaksinen mot kreftindikasjoner er nå betydelig redusert, mener Holom.

SABLER NED: Analytiker Geir Hiller Holom i DNB Markets er langt fra optimistisk til Ultimovacs nå. Foto: Ivan Kverme

«Vi sliter også med å se positive katalysatorer for aksjen før neste nødvendige kapitalinnhenting».

Bredt nedsalg

At både Ultimovacs' største eiere og medlemmer av styret nå velger å selge seg ut, er vanligvis ikke et godt tegn.

I en børsmelding sent torsdag ble det kjent at Anders Chr. Wilhelmsen-familiens investeringsselskap Watrium dumpet alle aksjene i Ultimovacs. Litt over 1,78 millioner aksjer ble solgt, og selskapets fjerde største aksjonær er dermed helt ute av kreftselskapet.



Torsdag kveld kom også meldingen om at styremedlem Ketil Fjerdingen har solgt 569.006 aksjer i Ultimovacs til kurs 9,52 kroner.