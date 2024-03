Novo Nordisk når stadig nye høyder. Torsdag kunne den danske legemiddelprodusenten kunngjøre at fase 1-studien av slankepillen amycretin utløste over 13 prosent vekttap hos deltagerne etter 12 uker, og aksjen reagerte med å stige 8 prosent til all-time high.

Fredag ettermiddag korrigerte aksjen litt ned, men det rokker ikke ved det faktum at selskapet nå er blitt verdens 12. største målt i børsverdi med en prising på over 600 milliarder dollar. Ifølge en FactSet-oversikt CNBC viser til, er dette plassen foran Tesla, som ligger på nærmere 570 milliarder dollar.

Nettstedet gjør et poeng av at Novo Nordisk-verdsettelsen overgår Danmarks BNP i fjor.

Tilgjengelig før 2030?

Amycretin-pillen kan potensielt bli et mer effektivt og mindre inngripende alternativ til den sprøytebaserte bestselgeren Wegovy, som viste et vekttap på 6 prosent over 12 uker.

Selskapet opplyste torsdag at fase 2 vil begynne i andre halvår i år, med resultater forventet tidlig i 2026. Deretter venter både fase 3- og fase 4-studier, og det kan fortsatt ta år før pillen blir å finne i hyllene.

– Jeg forplikter meg aldri til tidslinjer, men er komfortabel med å si i det minste i løpet av dette tiåret, sier utviklingssjef Martin Holst Lange til Reuters på spørsmål om når pillen er på markedet.

Venter flere brukere

Samtidig opplyser konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen til nyhetsbyrået at han forventer flere brukere av fedmemedisiner etter hvert som prisene faller over tid.

– Man vil også få se nye generasjoner av medisiner som vil sørge for ytterligere differensiering, og som kanskje kan rettferdiggjøre høyere priser i enkelte segmenter, sier han.

Novo Nordisk står også bak den populære diabetesmedisinen Ozempic, som kommer i sprøyteform.