Ingerø Reiten Investment Company har solgt 2.965.618 aksjer til 95 millioner kroner tirsdag kveld, kommer det frem i en børsmelding kl 22. Det opplyses at verdien er 2,7 ganger beløpet investert i 2019.

Rett etter stengetid tirsdag ble det kjent at investeringsselskapet hadde engasjert Carnegie og DNB Markets som tilretteleggere for et mulig blokksalg av aksjer i Navamedic. Samtlige av Ingerø Reiten Investment Companys aksjer ble solgt i prosessen.

Bård Brath Ingerø og Narve Reiten kontrollerer sammen 95 prosent av Ingerø Reiten Investment Company. Selskapet eide rundt 17,1 prosent av aksjene.

Navamedic-aksjen endte tirsdag på 39,60 kroner, opp 0,3 prosent. Sluttkursen verdsetter de aktuelle aksjene som er til salgs til 117,4 millioner kroner. Aksjene ble til slutt solgt til 32 kroner per stk, totalt 95 millioner kroner.

Kjøperne er både private og institusjonelle investorer, opplyses det i børsmeldingen.

– Dette er riktig tidspunkt for IRIC å selge. Som en stor, strategisk investor er det viktig å vite når man skal gi stafettpinnen videre, sier Terje Bakken, partner i IRIC og styreleder i Navamedic.

Ingerø, som er adm. direktør i Ingerø Reiten Investment Company, har via sitt investeringsselskap Lagopus forpliktet seg til å tegne seg for aksjer for 3 millioner kroner i plasseringen, opplyses det.

Solgte nylig for 22 mill.

20. februar ble det kjent at Ingerø Reiten Investment Company hadde solgt 597.424 aksjer i Navamedic til en snittkurs på 37 kroner – eller for totalt rundt 22 millioner kroner.

Aksjene ble solgt til to nordiske institusjonelle investorer.