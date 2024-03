Nye sykehus i Oslo: Er Stortinget ført bak lyset?

Den som gikk lengst i advarslene var Statsbygg-direktør Harald Nicolaisen. Han sa at forslagene innebærer en betydelig risiko som ikke er tydeliggjort i saksfremlegget og saksunderlaget, han sa at 70–80 prosent av denne typen prosjekter går kapitalt galt fordi man overvurderer nytteeffekten og undervurderer kostnadene, og han brukte begrepet «rødt flagg».

Etter hvert som planleggingen skred frem, ble stadig flere kostnader tatt ut av kalkylen eller ikke lagt inn

Tidligere HSØ-direktør Peder Kristian Olsen ga også uttrykk for usikkerhet, og styrets nestleder Nina Tangnes Grønvold påpekte den enorme usikkerheten i prosjektet, både fagmessig, bygningsmessig og økonomisk. Man diskuterte også å ta forbehold i selve styrevedtaket fordi det ellers kan se ut som om vi ikke forstår hva vi har satt i gang. Men da agerte styreleder Svein Gjedrem raskt, og sluttresultatet ble at alle eieroppnevnte styremedlemmer stemte for utbyggingen og for de økonomiske kalkylene, som altså ble vedtatt med seks mot tre stemmer.

La oss se nærmere på investeringskalkylen. Styredokumentene viser at etter hvert som planleggingen skred frem, ble stadig flere kostnader tatt ut av kalkylen eller ikke lagt inn, blant annet tomtekostnader på cirka 2 milliarder kroner. Begrunnelsen var at tomteerverv ligger til et annet prosjekt. Dette er meningsløst, tomtekostnadene skulle selvsagt inngått i kalkylen. Også laboratoriebygg er holdt utenfor kalkylen. Men investeringene i laboratorier på cirka 2 milliarder kroner blir jo ikke borte selv om tomten er så liten at laboratoriebygg må leies utenfor området.

Også andre kostnader er holdt utenfor kalkylen; blant annet cirka 1 milliard kroner til riving på dagens Rikshospital, samt kostnader til kjøkken, kontorlokaler, pårørende-hotell, strålebygg, øyeavdeling og AMK-sentral, som må ligge utenfor området, særlig på Ullevål. Men da kan man jo ikke selge Ullevål-tomten, og kostnadene skulle vært med i kalkylen. Investeringskalkylen er dessuten basert på et foreldet prisnivå og er en P 50-kalkyle, det vil si at det bare er 50 prosent sannsynlig at kalkylen holder. Oppsummert er investeringskalkylen på 36 milliarder kroner misvisende, det reelle tallet er minst 60 milliarder.

Så til effektiviseringskalkylen, som sier at de nye sykehusene vil spare 1,2 milliarder kroner første driftsår, økende til 1,8 milliarder etter ti år. Kalkylen er urealistisk. Den er basert på meget store innsparinger ved reduksjon av vaktlinjer, mens det realistiske er noen få millioner.

Kalkylen er også basert på drastisk pasientutskrivning. Dette er også urealistisk, og de store merkostnadene for førstelinjetjenesten som dette fører til, er ikke engang tatt inn i kalkylen. Og husk at da Oslo-sykehusene ble fusjonert i 2009, sa HSØ og konsulentene at driftsutgiftene ville reduseres med 800 millioner kroner årlig, mens regnskapene viste 2 milliarder i økte utgifter. Oppsummert: HSØ har lagt frem for lave investeringskostnader, for høye effektiviseringsgevinster, har bevisst brukt for lav kalkylerente og klarer ikke fremskaffe nok egenkapital. Med realistiske tall ville prosjektet fått soleklar negativ nåverdi, og ville blitt stanset.

Bjørn Røse

Siviløkonom og tidligere toll- og avgiftsdirektør