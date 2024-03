Eli Lilly har inngått samarbeid med Amazon Pharmacy for å øke salget av fedmemedisiner. Det skal nå tilby hjemlevering av visse Lilly-medisiner, inkludert fedmedisinen Zepbound, skriver MarketWatch.

Hjemleveringen er tilgjengelig for pasienter som bruker LillyDirect, den digitale helseplattformen som ble lansert av Eli Lilly tidligere i år.

LillyDirect retter seg mot amerikanske pasienter med fedme, diabetes eller migrene. I tillegg til Zepbound tilbyr plattformen insulinene Humalog og Humulin og migrenemedisinen Emgality.

Ifølge selskapet er det bekymringer om mangel på legemidler og farlige kopier av Zepbound og andre anti-fettsmedisiner. Mange pasienter opplever begrenset tilgang på medisiner og må besøke flere apotek for å finne det de trenger. Ifølge adm. direktør David Ricks i Eli Lilly, forenkler LillyDirect denne prosessen.

Eli Lilly-aksjen økte med 0,4 prosent før markedet åpnet på onsdag, mens Amazon-aksjen falt med 0,2 prosent.

Oljefondet ser stor oppside

Nicolai Tangen og NBIM fokuserer ikke bare på tech-aksjer, men ser svært sterk vekst også for helseaksjene. Eli Lilly er den 17. største posten i Oljefondets aksjeportefølje.

Eli Lilly verdsettes for tiden til over 717 milliarder dollar, og ligger like i hælene til konkurrenten Novo Nordisk.

Selskapet har det siste året steget drøyt 140 prosent på børs, løftet av populariteten rundt slankemidler.