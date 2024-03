Legemiddelselskapet AstraZeneca melder torsdag at selskapet vil kjøpe opp Amolyt Pharma for 1,05 milliarder dollar, i overkant av 11 milliarder kroner.

Amolyt utvikler medisiner mot sjeldne sykdommer, og jobber for tiden med et legemiddel for hypoparathyroidisme, en sjelden sykdom som kjennetegnes ved for liten produksjon av biskjoldkjertel-hormonet.

Amolyt Pharma er blant annet støttet av legemiddelgiganten Novo Nordisk og morselskapet Novo Holdings, samt EQT Life Sciences.

Avtalen består av en engangsbetaling på 800 millioner dollar og en betinget påfølgende betaling på 250 millioner dollar ved oppnåelse av spesifikke mål, som ifølge Reuters er ventet å være fullført innen tredje kvartal i år.

Avtalen for Amolyt kommer i kjølvannet av en rekke oppkjøp, inkludert en lisensavtale sent i fjor som ga AstraZeneca en inngang til det voksende markedet for anti-fedme legemidler. Adm. direktør Pascal Soriot sa ifølge Reuters i februar at det er et godt tidspunkt for selskapet å gjøre avtaler.

Inntektene fra selskapets portefølje av sjeldne sykdommer, forsterket av oppkjøpet på 39 milliarder dollar av Alexion i 2021, har også vokst de siste årene og nådde nesten 7,8 milliarder dollar i 2023, ifølge Reuters.