Photocure melder mandag om positive resultater fra den kliniske fase 3-studien av medisinen Cevira, som nå utvikles av selskapets partner Asieris.

Det norske bioteknologiselskapet forsker på kreftbehandling, og Cevira (APL-1702) er en lokal behandling mot livmorhalskreft.

Studien er for en ikke-kirurgisk behandlingskandidat rettet mot kvinner som har fått påvist moderate eller grove celleforandringer, noe som i dag behandles ved konisering, altså kirurgisk. Inngrepet gjøres for å hindre at celleforandringene utvikler seg til livmorhalskreft, noe som kan skje dersom tilstanden forblir ubehandlet over mange år.

«Resultatene ble nylig presentert på to medisinske konferanser og viste høyt statistisk signifikant effektivitet og en gunstig sikkerhetsprofil for Cevira», står det.

Jobber med søknader

Mellom november 2020 og juli 2022 ble 402 pasienter fra ulike land inkludert i studien.

Når det gjelder det primære effektendepunktet, var responsraten i APL-1702-gruppen signifikant høyere enn i kontrollgruppen, med en økning på 89,4 prosent, som anses som en svært klinisk relevant effekt, opplyses det.

– Vi er veldig fornøyde med å se de sterke resultatene av denne randomiserte kontrollerte fase 3-kliniske studien der Cevira viste tydelig fordel hos pasienter med HSIL (moderate eller grove celleforandringer, journ. anm), sier medisinsk direktør Anders Neijber.

Nå forberedes en søknad for å søke om godkjennelse for legemiddelet.

Photocure utviklet Cevira gjennom fase 1- og fase 2-studier, før de i 2019 lisensierte rettighetene for utvikling og kommersialisering til Asieris.

Photocure-aksjen stiger 5,7 prosent på høy omsetning på Oslo Børs mandag formiddag. De siste seks månedene er oppturen 45 prosent.