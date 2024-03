Går videre med hovedstudie

BergenBio melder onsdag kveld at det har fått en positiv tilbakemelding fra en uavhengig dataovervåkingskomité (Drug Safety Monitoring Board) om å fortsette hovedstudien uten justeringer. Selskapet vil derfor starte fase 2a i hovedstudien på ikke-småcellet lungekreft.

I denne fasen vil sikkerheten, toleransen og effekten av legemiddelet bemcentinib undersøkes i kombinasjon med standard behandling hos pasientene.

– Vi er veldig fornøyde med at det ikke er identifisert risiko for pasientsikkerhet i studiets første fase, og at fagkomitéen nå har anbefalt å fortsette studien som planlagt. Vi har derfor åpnet hovedstudien med mål om å validere verdien av bemcentinib, sier medisinsk direktør Cristina Oliva i BergenBio.

Stor målgruppe

Studien har til hensikt å vurdere effekten av bemcentinib som førstelinjebehandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har STK11-mutasjoner. STK11 er et gen hvor feil eller mutasjoner kan føre til en svært dårlig respons på nåværende tilgjengelig standardbehandling, som vanligvis består av en kombinasjon av cellegift og immunterapi.

Å utføre studien som førstelinjebehandling betyr at pasientene som mottar bemcentinib i tillegg til standardbehandling ikke har fått noen annen behandling tidligere. Dette valget av behandlingssteg er avgjørende, da det gir mulighet til å evaluere effektiviteten av bemcentinib i en tidlig fase av sykdommen.

Legemiddelet Bemcentinib utvikles for pasienter som får behandling mot ikke-småcellet lungekreft og har mutasjon i STK11-genet. Pasientgruppen har svært dårlige prognoser og omfatter om lag 30.000 nye diagnoser årlig i USA og de største europeiske landene.