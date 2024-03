Slankemedisin-feberen er langt fra over. Viking Therapeutics-aksjen hoppet mer enn 25 prosent tirsdag etter at selskapet kunngjorde at den eksperimentelle vekttapspillen deres viste positive resultater i en studie, skriver CNBC.

Det vil følgelig gå videre til neste utviklingsfase senere i år.

Studieresultatene legger til enda mer spenning rundt legemiddelselskapenes muligheter i det voksende markedet for slankemedisin.

Viking Therapeutics er en av flere små biotechselskaper som håper å konkurrere mot Novo Nordisk og Eli Lilly på dette området.

Analytikere sier slankepillemarkedet kan vokse til et marked på 100 milliarder dollar innen utgangen av tiåret. Viking Therapeutics betraktes av flere analytikere som en sterk potensiell aktør, eller oppkjøpsmål for et større selskap.

Hittil i år har aksjen steget så mye som 350 prosent.