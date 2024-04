Selskapet, som utvikler såkalt RNA-teknologi, har ikke sett noe til pengene fra Kina. Avtalen ga det kinesiske selskapet IOVaxis Therapeutics eksklusive rettigheter til å utvikle og kommersialisere kreftvaksinen TG01 i Kina og Singapore. Da kinesiske myndigheter godkjente kliniske studier, utløste det en lisensavgift på 3 millioner dollar til Circio.

Circio innvilget en betalingsutsettelse på seks måneder mot en umiddelbar utbetaling på 300.000 dollar.

«Til tross for flere utvekslinger med IOVaxis, har den avtalte forskuddsbetalingen på 300.000 dollar ikke blitt gjort, og ingen plan er blitt gitt for å gjøre det,» heter det i børsmeldingen.

– IOVaxis har ikke oppfylt den første økonomiske betalingsmilepælen, og Circio har derfor bestemt seg for å avslutte TG01-lisensavtalen i Kina, sier adm. direktør Erik Digman Wiklund.

Trenger penger

I en ny børsmelding 5 minutter senere kommer det frem at selskapet vil hente mellom 50 og 60 millioner kroner i frisk kapital fra nye og eksisterende aksjonærer i løpet av andre kvartal. Pengene vil holde selskapet operativt i 12 måneder, frem til andre kvartal 2025.

Styret i selskapet har forhåndstegnet seg for til sammen 2 millioner kroner, inkludert 500.000 kroner fra sjefen, Digman Wiklund.

Selskapet, som tidligere gikk under navnet Targovax, ringte i børsbjellen for første gang tilbake i 2016. Etter et brutalt kursfall de siste årene har selskapet nå en markedsverdi på 39,3 millioner kroner.