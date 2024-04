Nykode starter fase 2-studie for kreftvaksine

Nykode Therapeutics har iverksatt en fase 2-studie for deres kreftvaksine VB10.16, ifølge en børsmelding fredag morgen.

Studien vil bestå av pasienter med livmorhalskreft som har utviklet seg etter første immunterapi. Dette kan danne grunnlag for en såkalt akselerert produktregistrering hvor vaksinen kommer raskere på markedet.

Studien vil finne sted i USA i samarbeid med Stiftelsen GOG, som forsker på behandlinger for nettopp livmorhalskreft. Studien vil vurdere kreftvaksinen alene og i kombinasjon med immunterapien atezolizumab fra det sveitiskse helseselskapet Roches.

– Dagen i dag markerer et viktig steg fremover i vår innsats for å forbedre kreftbehandling med oppstart av fase 2-studien av VB10.16. Samarbeidet mellom GOG og Nykode introduserer en ny og lovende fremgangsmåte for å møte et betydelig udekket medisinsk behov, sier Bradley Monk, direktør i GOG, i en pressemelding.

– Vi er optimistiske rundt hvordan vi potensielt kan endre landskapet for kreftbehandling og bidra til forbedringer som kan gjøre en meningsfull forskjell i pasientenes liv, sier Monk.

Livmorhalskreft er den fjerde mest vanlige kreftformen blant kvinner globalt med 600 000 nye tilfeller årlig.

Positive resultater i Europa

For et år siden kunne Nykode fremvise positive resultater i deres europeiske fase 2-studie med nettopp VB10.16 i kombinasjon med Roches immunterapi PD-L1 atezolizumab.

Nær halvparten av de 52 pasienter med livmorhalskreft som deltok i studien var såkalte PD-L1-positive, det vil si at celler inne i svulsten har dette proteinet på overflaten. Median overlevelse for disse var estimert til å være mer enn 25 måneder, omtrent dobbelt så lenge som dagens behandlingsalternativer.

– Den oppmuntrende kliniske profilen og fordelaktige toleransen for VB10.16 i kombinasjon med sjekkpunkthemmeren atezolizumab blant pasienter med avansert HPV16-positiv livmorhalskreft observert i den europeiske fase 2-studien støtter vår dedikasjon for å fremme VB10.16 som en innovativ immunterapi for HPV16-positive kreftformer, sier Klaus Edvardsen, utviklingssjef i Nykode.

Etter stor kursøkning i pandemiårene, har Nykode har hatt et røft børsår hittil, blant annet som følge av kollapsen i biotekselskapet Ultimovacs. Nykode har falt 40 prosent siden nyttår.

På eiersiden finner vi en lang rekke finanskjendiser, deriblant Jan Haudemann-Andersen, Rasmussengruppen, Jan Petter Sissener, Arne Blystad, Runar Vatne, Arne Fredly og Simen Thorsen. Også fotballstjerne Erling Braut Haaland eier aksjer i selskapet.