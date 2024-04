Lytix Biopharma får fase II godkjenning

I en børsmelding torsdag ettermiddag rapporterer Lytix Biopharma at Direktoratet for medisinske produkter har godkjent søknaden for en fase II neoadjuvant studie i tidligfase føflekkreft (melanom), en alvorlig form for hudkreft.

Melanom er den raskest økende kreftsykdommen i Norge, store deler av Europa og Nord-Amerika. Økningen skyldes ofte økt eksponering for UV-stråling som følge av endrede solvaner.

Studien, NeoLIPA, vil undersøke bioteknologiselskapets ledende legemiddel-kandidat, LTX-315, i kombinasjon med annen immunterapi før kirurgi. Radiumhospitalet planlegger å rekruttere pasienter før sommeren.

Lytix har tidligere annonsert gode foreløpige resultater fra den pågående fase II-studien hos senfase melanom pasienter som har gjennomgått flere behandlinger (ATLAS-IT-05). Introduksjonen av LTX-315 til pasienter i tidligere stadier av sykdommen, og med et sterkere immunforsvar, kan representere en god mulighet.

«Vi er på vei til å bli et mer modent, klinisk immunonkologisk selskap - med flere fase II-studier pågående,» forteller administrerende direktør Øystein Rekdal.