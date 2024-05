Kraftig etterspørselsvekst etter slankemedisinen Wegovy bidro til at den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk økte inntjeningen sin med nesten 30 prosent, til 25,4 milliarder danske kroner, i første kvartal 2024.

Salg av Wegovy sto for nesten 40 prosent av hele inntjeningen, på 9,4 milliarder danske kroner. Det er en dobling fra året før, og et resultat av at slankemedisinen nå er godkjent for salg i det tungtveiende amerikanske markedet. Mer enn 25.000 pasienter har startet behandling i USA, som i sin helhet økte salget med 35 prosent.

Selskapet omsatte for 65,3 milliarder danske kroner gjennom kvartalet, opp 20 prosent fra samme kvartal året før. Prisnivået på medisiner i USA falt imidlertid noe, drevet av sterk konkurranse fra konkurrenten Eli Lilly. Selskapet oppjusterer fremdeles guidingen for året.

– Vi er fornøyde med salgsveksten i de første tre månedene i 2024, drevet av etterspørsel for våre diabetes- og fedmebehandlingsprodukter, sier administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen.

Novo Nordisk har lenge vært en vinner på børsen, med en oppgang på 27 prosent hittil i år, 60 prosent på et år og hele 300 prosent på tre år. Torsdag faller aksjen noe tilbake, og er i skrivende stund ned 1,5 prosent på København-børsen.