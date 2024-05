– Status er at brannen vi fikk melding om klokken 10.40 er under kontroll. Det er ved hjelp av innsatsstyrker fra store deler av København. Vi er i alt 70 brannfolk her ute med mer enn 20 biler, forteller beredskapsdirektør Rasmus Storgaard fra danske Beredskap Øst i en pressemelding.

Brannen ble omtalt som massiv. Ifølge Novo Nordisk oppsto den utenfor bygningen i København-forstaden Bagsværd, før den spredte seg til de to øverste etasjene av bygget.

– Den nederste etasjen hvor det er laboratorium og kontorer har vi et håp om å redde, sier Storgaard.

Bygget som brant, var ifølge legemiddelselskapet ikke hovedbygningen på eiendommen. De forteller at de er tilbake i normal drift torsdag.

Ingen personer ble skadet i brannen.

Brannen skjer under en uke etter at det brant i en bygning under oppføring, som også tilhørte legemiddelgiganten.

Legemiddelselskapet Novo Nordisk står blant annet bak diabetes- og slankemedisinen Ozempic og Wegovy.

Aksjen falt 0,5 prosent til 923 danske kroner onsdag.

(NTB)