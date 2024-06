Lytix Biopharma trenger hjelp fra en av de store legemiddelselskapene for å kunne finansiere en fase-3 studie, og for å få utviklet et ferdig produkt for markedet. For å få til det er selskapet avhengig av gode resultater fra fase-2 studien som ventes i løpet av juni.

Adm.dir. Øystein Rekdal var dagens gjest i Økonominyhetene torsdag 30. mai. Lytix Biopharma jobber med en teknologi som han tror kan bli en del av fremtidens kreftbehandling.