Nei til MDMA-behandling av PTSD

Psykedeliske aksjer fikk juling i handelen på onsdag etter at en ekspertgruppe frarådet de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) å tillate selskaper salg av MDMA i behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Det var to avstemninger - en som vurderte MDMAs effektivitet og en annen som vurderte hvor trygt det var.

Ni personer i panelet mente at MDMA, sammen med samtaleterapi, ikke er effektiv i behandlingen av PTSD. To personer mente at behandlingen er effektiv. I den andre avstemningen mente ti personer at fordelene ved MDMA-behandling ikke veide opp for risikoene, mens en person stemte i favør av det psykedeliske stoffet.

Dette var første gang FDA har vurdert å godkjenne et psykedelisk stoff til medisinske formål.

Det har ikke kommet noen ny behandling for PTSD på over to tiår. Over 13 millioner amerikanere, mange av dem veteraner, er diagnostisert med lidelsen.

Ubesvarte spørsmål

I forkant av ekspertgruppens vurdering hadde selskapet Lykos Therapeutics søkt om godkjenning av MDMA i behandlingen av PTSD.

Ekspertgruppen påpekte at dataene var inkonsistente og at det manglet bevis som støttet at MDMA-behandlingen ble brukt i terapitimene.

– Det ser ut til å være mange problemer med dataene, sa paneldeltaker og psykolog Melissa Barone.

Et annet panelmedlem sa: «Jeg har reelle bekymringer rundt gyldigheten til dataene og påstandene om uredelighet. Jeg kan ikke med god samvittighet stemme ja til å godkjenne et stoff der så mange skader blir rapportert.»

Derimot var doktor Walter Dunn, en psykiater ved UCLA, en av de få paneldeltakerne som stemte for MDMA.

Dunn erkjente påstandene om uredelighet, men la til at dataene viste at behandlingen kan være effektiv for PTSD.

Flere psykedeliske aksjer fikk juling i handelen på Wall Street onsdag. Nasdaq-noterte Mind Medicine falt 10 prosent, Compass Pathways falt 2,6 prosent, og Atai Life Sciences falt 8,4 prosent.

Nevnte selskaper satser for øvrig mest på bruk av psilocybin - virkestoffet i fleinsopp - til behandling av depresjon og andre psykiske lidelser.