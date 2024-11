Regjeringen: 2 milliarder kroner mer til sykehusene i år

Pengene kommer i den såkalte nysalderingen av statsbudsjettet, som snart legges fram. Dette er en oppdatering av budsjettet som kommer hvert år.

Regjeringen foreslår å gi 1,6 milliarder kroner som en engangsbevilgning for å styrke økonomien i alle helseforetakene, opplyser Helsedepartementet til NTB.

* I tillegg får Helse nord 200 millioner kroner ekstra knyttet til sikkerhetspsykiatri.

* Helse Midt-Norge får også 200 millioner kroner knyttet til sitt arbeid «med å legge til rette for økt brukervennlighet og økt effektivitet i Helseplattformen», det nye digitale journalsystemet som har fått mye kritikk.

Skal bidra til kortere ventetider

Helseministeren regner med at pengene blant annet vil gå til å få ventetidene videre nedover.

I forrige uke kom det tall som viser at 17.000 færre venter på helsehjelp enn i fjor, men at ventetiden har gått opp på enkelte områder.

– Folk i Norge skal få helsehjelp, av høy kvalitet, når de trenger det. Vi foreslår å styrke sykehusene med 2 milliarder kroner i nysalderingen, slik at de kan fortsette arbeidet med å få ned ventetidene og samtidig videreføre investeringsplanene sine, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han viser til at det har gått dårligere med økonomien til helseforetakene i år enn forventet. Dette forklarer han blant annet med at kostnadsveksten på flere områder har vært høyere enn antatt.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er opptatt av at sykehusene skal sikre helseberedskapen i hele landet.

– Regjeringen er opptatt av at vi skal ha en sterk velferdsstat. Derfor er jeg glad for at vi prioriterer å styrke sykehusenes økonomi i nysalderingen, slik at kostnadsveksten ikke går på bekostning av tilbudet, sier hun.

Mer penger til kommunene

Nysalderingen av statsbudsjettet kommer hvert år rundt månedsskiftet til desember. Det er en oppdatering av statsbudsjettet, i tråd med hvordan pengebruken og inntektene har vært så langt i år.

Noen av anslagene har bommet litt, og dermed blir det frigjort midler på noen felt, mens andre felt trenger mer penger.

Tidligere har allerede regjeringen lovet 5 milliarder kroner mer til kommunene i nysalderingen av årets budsjett.

Det er ikke kjent hvilke på områder det vil bli brukt mindre penger enn planlagt i år.

Regjeringens nysalderte budsjett er foreløpig bare et forslag, og det må ha støtte fra SV for å få flertall i Stortinget. Det kan dermed komme endringer i forhandlingene med SV før det blir endelig vedtatt.