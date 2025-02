Mindre fett i fedmeaksjer

Januar har vært en spektakulær måned på de finansielle markedene. Det har vært uro på obligasjonsmarkedet, Trump har inntatt Det hvite hus med klare hensikter og i Kina har noen fremstormende softwareutviklere sendt sjokkbølger gjennom markedet for kunstig intelligens. 2025 kan bli usikkerhetens og volatilitetens år, etter at 2024 stort sett markerte én lang opptur, spesielt for amerikanske teknologiaksjer.





Massiv global overvekt

Jeg har tidligere skrevet om markedet for slankemedisiner, i lys av den betydelige aksjonærverdi som er skapt av spesielt to selskaper, Eli Lilly og Novo Nordisk. Tall fra WHO viser at 43 prosent av verdens befolkning over 18 år er overvektige og at 16 prosent er svært overvektige. Overvekten er årsak for omkring fem prosent av alle dødsfall årlig, og den er også hovedårsak til en rekke svært alvorlige følgesykdommer. Når de farmasøytiske gigantene kan påvise svært effektive behandlingspreparater, og konkurransen er begrenset, er veien kort til stigende aksjekurser og utbytter. Aksjene ble drevet opp til svært høye verdsettelser. Novo Nordisk ble Europas mest verdifulle selskap målt i børsverdi.

Markedsutsiktene er også lyse. Morgan Stanley vurderer at markedet for vekttapsmedisin vil stige fem ganger innen 2030, fra omkring 15 milliarder dollar i 2024 til 77 milliarder dollar. Andre estimater er litt mer konservative, men estimerer likevel et marked som vil vokse med omkring 25 prosent årlig.