Den danske legemiddelgiganten rapporterte en omsetning på 85,7 milliarder danske kroner, med et resultat etter skatt på 28,2 milliarder. Begge tallene overgikk analytikernes forventninger, som lå på henholdsvis 80,3 og 26,7 milliarder.

Det var særlig salget av diabetesprodukter som overrasket positivt, med 58,6 milliarder kroner mot forventede 54,8 milliarder. Salget av den populære slankemedisinen Wegovy, nådde 19,87 milliarder kroner. Dette representerer en betydelig vekst sammenlignet med samme periode i fjor, men endte likevel litt under analytikernes forventninger.

Dermed endte 2024-resultatet på 101 milliarder danske kroner. Styret vil foreslå et utbytte på 7,90 danske kroner pr. aksje, noe som sender det totale utbyttet for 2024 opp med 21 prosent til 11,40 kroner.

Utsiktene for 2025 peker på en salgsvekst på 16–24 prosent, noe som er lavere enn selskapet forespeilet markedet for et år siden. Prognosen tar høyde for fortsatt prispress og vedvarende periodiske forsyningsutfordringer.

«Novo Nordisk investerer i intern og ekstern kapasitet for å øke forsyningen både på kort og lang sikt», heter det i rapporten.

Skuffende kliniske resultater og bekymringer om prispress i USA har i det siste fått investorer til å tvile på Novos evne til å konkurrere med rivalen Eli Lilly & Co. Siden aksjen nådde all time-high i juni i fjor, har den falt over 40 prosent. I januar falt aksjen for femte måned på rad, noe som markerer den lengste nedgangsperioden siden finanskrisen, ifølge Bloomberg.

I desember krasjet Novo-aksjen på København-børsen etter å ha delt resultater fra CagriSema-studien. Den viste en vektreduksjon på 22,7 prosent i gjennomsnitt hos dem som tok CagrisSema sammenlignet med dem som ikke fikk, mot en forventning på minst 25 prosent.