Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer naturlige hudpleieprodukter. I starten av 2024 rykket selskapet ut med et resultatvarsel hvor de skrøt av inntekter i 2024 på mellom 140 og 150 millioner kroner med bruttomarginer på rundt 50 prosent.

Den 26. juni i fjor, i forbindelse med fremleggelsen av årsrapporten, var ABTs budskap følgende om forventet omsetning i 2024:

«Basert på omsetning i første halvår 2024 tror vi selskapets omsetning ender på rundt 380-400 millioner kroner for 2024. Dette forutsetter at due diligence-forbeholdet fra styret i ABT løftes for 3D Innovation Nordic og JetCarrier fra 1. juli. Skulle ABT lykkes med nye oppkjøp, vil omsetningen for 2024 øke. Selskapet tror på økte synergier mellom datterselskapene, som vi mener vil gi positive resultater for 2024,» skrev selskapet i børsmeldingen.

Noen måneder senere i forbindelse med halvårstallene kunne ABT vise til et resultat etter skatt på minus 18,8 millioner kroner av en omsetning på 61,1 millioner kroner.

Utsatt rapportering og tap

Onsdag ettermiddag sendte imidlertid ABT ut en børsmelding hvor det fremgår at selskapet ikke vil publisere kvartalstall for fjerde kvartal. I stedet vil ABT publisere årsrapporten for 2024 innen fristen 30. april, som dermed vil inkludere tallene for fjerde kvartal.

– Vi vurderer det som hensiktsmessig med tanke på ressursbruk, sier adm. direktør Fredrik W. Henriksen.

Selskapet hevder at de foreløpige estimatene for regnskapsåret 2024 indikerer et betydelig negativt resultat for konsernet. Til tross for dette peker ABT på økt omsetning som følge av gjennomførte oppkjøp.

Det negative resultatet skyldes hovedsakelig driftsunderskudd i to av konsernets datterselskaper, samt betydelige nedskrivninger av goodwill i forbindelse med konkursen i datterselskapet Skinteam Norge.

Onsdagens resultatvarsel står i sterk kontrast til tidligere børsmeldinger fra ABT. Det kan ha sin forklaring: I oktober i fjor ble Fredrik W. Henriksen utnevnt til ny adm. direktør etter Håvard Lindstrøm, som nå er ute av selskapet.

TIDLIGERE SJEF: Håvard Lindstrøm var adm. direktør i Aqua Bio Technology frem til oktober i fjor. Foto: Hans Kristian Leren

Omstrukturering og fremtidsutsikter

ABT-konsernet planlegger en rekke omstruktureringstiltak som forventes å bidra til «et svakt positivt ebitda-nivå i 2025».

Den samlede omsetningen for 2025 er estimert til over 500 millioner kroner, basert på norske regnskapsregler (NGAAP). Dette indikerer en konservativ omsetningsvekst sammenlignet med proforma omsetning.

ABT understreker at den rapporterte konsoliderte omsetningen i årsrapporten for 2024 vil være vesentlig lavere enn 500 millioner kroner. Årsaken er at flere av de oppkjøpte virksomhetene ikke har vært en del av konsernet gjennom hele året, samt forskjeller i regnskapsføringen av JetCarrier mellom NGAAP og IFRS.

Selskapet presiserer at fremtidsutsiktene avhenger av flere faktorer, blant annet tilførsel av kapital i løpet av 2025.

Onsdag ettermiddag var ABT-kursen ned 21 prosent til 2,2 kroner, noe som priser selskapet til 242 millioner kroner.