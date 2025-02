71 år gamle Kennedy skal med det lede et departement med over 80.000 ansatte og et budsjett på 1700 milliarder dollar.

Som sønn av USAs tidligere justisminister Robert F. Kennedy (RFK) og nevø av tidligere president John F. Kennedy (JFK), er 71-åringen vant til et liv i politikken. Han har tidligere vært medlem av Det demokratiske partiet, før han stilte som uavhengig presidentkandidat i valgkampen i fjor.

Han trakk seg siden fra valgkampen og uttrykte støtte til Trump.

Kennedy har markert seg som en vaksinemotstander, men hevder selv at han ikke er imot dem, bare for sikkerhet. Han har tidligere sagt at det ikke finnes trygge eller effektive vaksiner.

Kennedy ble godkjent med 52 mot 48 stemmer. Senator Mitch McConnell, som hadde polio da han var barn, stemte som eneste republikaner imot. McConnell stemte også imot da Tulsi Gabbard onsdag ble godkjent som øverste leder for USAs 18 etterretningsorganisasjoner.

Omstridt – tatt inn i varmen

Blant republikanerne har det vært skepsis knyttet til Kennedys syn på vaksiner, men samtidig har partiet i det store og det hele omfavnet Kennedys visjon om å «gjøre Amerika sunt igjen». Han har blant annet sagt at han vil ha fokus på bekjempelse av kroniske sykdommer som fedme.

Mange har ment at han er fullstendig ukvalifisert til å bli helseminister. Andre har gitt ham ros for å ville satse på trening og sunne matvaner for å forebygge sykdom. Kennedy har blant annet sagt at han vil ha slutt på kunstige tilsetningsstoffer i matvarer.

Tidligere har han gitt økonomisk støtte til kampen for fri abort, noe som gjorde ham til en omstridt figur også blant mange republikanere.

Men da spørsmålet om abort kom opp under grillingen i Senatet, sto Kennedy fast ved at han støtter Trumps anti-abortpolitikk. Spesielt dette punktet bidro til at republikanerne tok ham inn i varmen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kennedy har bakgrunn som jurist som har spesialisert seg på miljøvern, og han har også markert seg som en ivrig forkjemper av fornybar energi. Som jurist gikk han blant annet til søksmål mot giganten Monsanto.

Bjørn, hval og parasitt

Innad i Kennedy-familien, som alltid har tilhørt Demokratene, har han blitt møtt med motstand. Hans søskenbarn Caroline Kennedy, en tidligere diplomat og datter av John F. Kennedy, anklaget ham nylig for å ha ført yngre slektninger inn i narkotikaavhengighet.

I 2024 stilte Kennedy først som uavhengig presidentkandidat. Under valgkampen skapte han overskrifter ved å komme med en rekke merkelige utspill.

Blant annet publiserte han en video der han innrømmet å ha etterlatt en død bjørneunge i Central Park etter at han først hadde tenkt å flå den og bruke kjøttet som mat.

Han sa også at en parasitt hadde spist deler av hjernen hans, og han gjenfortalte en historie om at datteren hans skal ha sagt at han en gang brukte en motorsag til å partere en død hval.