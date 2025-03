SoftOx inngår forlik i bonusstrid

SoftOx Solutions har inngått et forlik i en pågående rettslig tvist med en tidligere konsulent, opplyser selskapet onsdag.

Tvisten omhandlet et krav på bonus for tjenester utført i 2022. I en børsmelding onsdag sier selskapet at det har akseptert å betale 1,5 millioner kroner ekskludert merverdiavgift umiddelbart, samt ytterligere 0,8 millioner kroner ekskl. mva innen 30. juni 2026.

Konflikten har vært oppe til rettslig behandling, og i september avsa tingretten i Ringerike, Asker og Bærum dom til fordel for konsulenten. Retten tilkjente konsulenten omtrent 2,5 millioner kroner i bonus samt renter, i tillegg til 484.000 kroner i sakskostnader.

SoftOx Solutions motsatte seg kravet og varslet umiddelbart at dommen ville bli anket.

Det er uklart hvorfor bioteknologiselskapet har valgt å inngå et forlik fremfor å føre ankesaken videre, men overfor Finansavisen sier finansdirektør Ingrid Juven at det var en helhetsvurdering som gjorde at SoftOx nå valgte å inngå forlik.

– Det er en helhetsvurdering basert på ulike vurderinger knyttet til saken og bruk av ressurser og lignende, sier Juven.

Finansdirektøren bedyrer at de har tatt grep for å unngå å havne i en slik situasjon igjen, selv om dette er en sak som har ligget i et par år.

– Det er en sak som har ligget der siden 2022, og vi har prøvd å rydde opp i det.