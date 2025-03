SE DIREKTE: Presentasjon av kvartalsresultatene

I januar 2025 sikret selskapet en lånefasilitet på kroner 30 millioner. Det fremgår av en børsmelding i forbindelse med tallene for fjerde kvartal 2024.

– Jeg er svært fornøyd med at vi klarte å sikre den nye finansieringsfasiliteten. Det gir oss handlingsrom på veien mot en positiv kontantstrøm. Det understreker tilliten investorene har til vår videre utviklingm sier Christer L. Valderhaug, daglig leder i Arctic Bioscience.

Presentasjonen for fjerde kvartal viser at kassen var bunnskrapt ved utgangen av fjerde kvartal. Selskapet hadde 3,3 millioner kroner i kontanter ved inngangen til 2025. Ett år tidligere var kontantbeholdningen 80 millioner kroner.

Sammen med kostnadsreduserende tiltak og positive vekstforventninger for inntektene, er lånefasiliteten ventet å ta selskapet til en positiv kontantstrømsposisjon.

Videre utvikling av HRO350 i mild til moderat psoriasis, utover nåværende fase IIb, skal finansieres separat gjennom partnerskap eller spesifikk prosjektfinansiering.

Arctic Bioscience (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 43,5 33,8 EBITDA −40,3 −43,2



Kurskollaps

Det er nå fire måneder siden Arctic Bioscience-aksjen kollapset.

I løpet av et par dager i oktober stupte kursen omtrent 80 prosent. Det skjedde etter en melding om at selskapets HeROPA-studie innenfor psoriasis ikke viste signifikant effekt seks måneder inn i fase-2-studien.

I tallene for fjerde kvartal kan selskapet vise til 30 prosent vekst i salgsinntektene, og utsikter til fortsatt sterk vekst.

– Vi guidet på en total salgsvekst på 25 prosent til 30 prosent for 2024, og jeg er svært fornøyd med at vi oppnådde dette målet. Vi fortsetter å utvikle vår eksisterende virksomhet og utvider med nye spennende kunder. Vår plan for videre utvikling av de asiatiske markedene er en sentral vekstdriver. Totalt sett er utviklingstakten meget god, sier Valderhaug.

Selskapet erkjenner at HeROPA-studien ikke nådde sitt primære endepunkt, men Valderhaug har ikke gitt opp.

«Vi ser nå frem til den endelige avlesningen etter 12 måneders behandling. Den forventes i slutten av første kvartal 2025», skriver selskapet i en børsmelding.

Jobber med ny kandidat

Arctic Bioscience er også i ferd med å utvikle Arctic Orphan, en ny legemiddelkandidat med orphan designation for hjernens utvikling hos ekstremt premature spedbarn.

I løpet av fjerde kvartal mottok selskapet et offentlig tilskudd fra Innovasjon Norge på 2,3 millioner kroner for utvikling av det prekliniske materialet.

Prosjektet vil gjennomføres parallelt med HeROPA-studien og skal gi et ytterligere grunnlag for utviklingen av selskapets farmasøytiske virksomhet.

Så langt i år har Arctic Bioscience vært en vinner på børsen. Kursen har økt rundt 85 prosent siden nyttår.