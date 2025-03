Ultimovacs og Zelluna: Vellykket fusjon – ny ticker fra tirsdag

I desember ble det kjent at Oslo Børs-noterte Ultimovacs slår seg sammen med Zelluna Immunotherapy, og det nye selskapet får navnet Zelluna.

Mandag melder Zelluna at fusjonen er gjennomført, samt at en vellykket emisjon er fullført.

Alle nødvendige betingelser for transaksjonen er oppfylt, inkludert Euronext Oslo Børs’ bekreftelse på fortsatt notering og godkjenning av prospektet.

Selskapets aksjekapital er nå på rundt 20 millioner kroner, fordelt på 202.270.653 aksjer med en pålydende verdi på 0,10 kroner pr. aksje. Første handelsdag under det nye navnet og tickeren «ZLNA» er forventet 4. mars 2025.

Zelluna utvikler en ny generasjon celleterapier basert på TCR-NK-teknologi, som kombinerer T-cellereseptorer (TCR) med naturlige dreperceller (NK-celler) for å behandle kreft. Selskapet mener dette gir en banebrytende tilnærming til kreftbehandling.

Vendepunkt

– I dag markerer et vendepunkt for Zelluna, da vi er klare for børsnotering. Dette gir oss økt synlighet og finansiell fleksibilitet til å utvikle våre banebrytende celleterapier for pasienter med solide kreftformer, sier Namir Hassan, adm. direktør i Zelluna.

Anders Tuv, styreleder i Zelluna, fremhever selskapets unike posisjon innen TCR-NK-terapi.

– Vår børsnotering markerer et viktig skritt i vår utvikling som en globalt posisjonert celleterapibedrift. Vi ser store kommersielle muligheter og støttes av et erfarent ledelsesteam og spesialiserte investorer, sier Tuv.