Vil kjøpe aksjer for inntil 20 millioner kroner

Photocure har besluttet å starte tilbakekjøp av inntil 200.000 egne aksjer for et maksimalt samlet beløp på 20 millioner kroner. Onsdag sluttet aksjen på 53,80 kroner, og har med det falt litt over 13 prosent i 2025.

«Selskapet mener aksjene har en attraktiv verdi på dagens nivåer. Formålet med programmet er å kjøpe aksjer til det selskapet mener er attraktive priser, som vil bli brukt til å oppfylle forpliktelser i henhold til Photocures langsiktige insentivprogrammer og/eller redusere antall utestående aksjer», skriver Photocure i en melding.

I henhold til fullmakten kan selskapet kjøpe egne aksjer til maksimumspris på 250 kroner stykket, og fullmakten vil være gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, og senest til 30. juni 2025.

På nåværende tidspunkt eier Photocure 314.148 egne aksjer, noe som gir en eierandel på 1,16 prosent. Det kvalifiserer til 14. plass på listen over selskapets største aksjonærer.