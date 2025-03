– Incentivene må også komme på helsepersonellsiden. Slik det er nå, får du betalt for å behandle sykdom. Økonomisk sett blir fastlegene best betalt for å kurere sykdom. Det finnes ikke takster, eller i alle fall svært få, for å holde folk friske. Det er ingen økonomisk belønning for å si: “Nå tar vi grep for å optimalisere helsen din”, fordi det ikke finnes en slik diagnose som utløser betaling. Rent økonomisk måtte vi ha snudd hele finansieringsmodellen. Det burde lønne seg, både for pasienten og legen, å holde folk friske. Men det reflekteres ikke godt nok i dagens system.