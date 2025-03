Medregnet tidlig pensjon og sluttpakker skal arbeidsstokken gå ned fra 82.000 til 62.000 personer, ifølge en uttalelse fra Kennedy. Det er beregnet å spare inn 1,8 milliarder dollar årlig, en brøkdel av budsjettet på 1,8 billioner dollar.

– Vi kutter ikke bare i byråkratiet, men setter departementet tilbake i tråd med kjerneverdiene og vår nye prioritering om å reversere epidemien av kroniske sykdommer ved å fokusere på trygg, sunn mat, rent vann og å utrydde miljøgifter, sier Kennedy.

28 avdelinger i departementet skal nå bli til 15, blant dem en ny avdeling kalt Administration for a Healthy America, eller AHA.

– Dette departementet skal gjøre mer – mye mer – til en lavere kostnad for skattebetalerne, sier han.

Endringen skjer samtidig som at USA står overfor det verste utbruddet av meslinger på en årrekke, og økende frykt for at fugleinfluensa skal føre til en ny pandemi.

Kennedy har tidligere skapt uro blant helseeksperter ved å snakke ned viktigheten av vaksiner og å ha foreslått å la fugleinfluensa spre seg fritt blant fjærfe i USA.

Nylig har han fremhevet vitamin A som behandling for meslinger fremfor vaksinasjon og har hevdet at vaksinen fører til dødsfall.