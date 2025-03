Det Oslo Børs-noterte biotekselskapet Nykode Therapeutics står ved et veiskille etter at store deler av toppledelsen og styret har trukket seg.

Torsdag kveld rykket ABG-analytiker Georg Tigalonov-Bjerke ut med en kommentar etter at styreleder Martin Nicklasson, flere styremedlemmer samt adm. direktør, finansdirektør og forskningssjef alle har trukket seg.

Analytikeren ser to hovedscenarier videre: enten likvidasjon av selskapet, hvor aksjonærene kan få opptil 2,70 kroner pr. aksje, eller en «all-in»-strategi med oppstart av en ny klinisk studie – mest sannsynlig innen livmorhalskreft – for å styrke datagrunnlaget og øke sjansen for partnerskap.

«Fold or all-in»

Det første scenariet ABG skisserer, er en full avvikling av selskapet. Nykode er i dag verdsatt til omtrent 62 prosent av kontantbeholdningen, og hvis virksomheten avvikles, anslås det at aksjonærene kan få utbetalt opptil 2,70 kroner pr. aksje, mot en nåværende kurs på 2,10 kroner.

«Vi anser likvidasjon som noe usannsynlig med mindre et godt bud på teknologien ligger like rundt hjørnet,» skrev Tigalonov-Bjerke.

Les også Styret og ledelsen går av Mesteparten av ledelsen og styret i Nykode Therapeutics går av. Storaksjonærenes representanter blir igjen. Analytiker spekulerer om det blir milliardutdeling.

«All-in»-scenariet – som «de fleste ser ut til å overse» – er at avgangene skyldes en strategisk uenighet, nærmere bestemt hvordan selskapet skal gå frem for å sikre seg en ny partner. Ledelsen har ønsket å bevare kontanter og vente på en ny partneravtale, men ABG antyder at den gjenværende ledelsen kan være utålmodig og foretrekke en mer offensiv strategi.

«Vi spekulerer i at det er en reell mulighet for at de gjenværende nøkkelpersonene har mistet tålmodigheten med denne tilnærmingen, og i stedet ønsker en mer aktiv strategi,» heter det fra ABG.

I så fall trekkes livmorhalskreft frem som et naturlig fokusområde. Et mulig utfall er en fase 2-studie med rundt 100 pasienter i samarbeid med en forskningsstiftelse, likt det som tidligere ble forsøkt i C-04-studien.

«Et slikt grep vil trolig kreve at hele kontantbeholdningen brukes, men gitt tilliten til teknologiplattformen ser vi ikke dette som et usannsynlig bakteppe for dagens hendelser,» skrev Tigalonov-Bjerke.

Fortsatt holdanbefaling

Til tross for usikkerheten gjentar ABG sin holdanbefaling og et uendret kursmål på 2,50 kroner pr. aksje, og peker på at dagens lave aksjekurs gir en viss risikopremie.

«Vi ser fornuftig risk/reward på dagens lave aksjekurs,» heter det fra ABG.