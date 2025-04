Meslingepidemi sprer seg i USA

Helseminister Robert F. Kennedy hevdet at tilfellene var i ferd med å flate ut, men viruset fortsetter å spre seg, særlig blant uvaksinerte, i stadig nye delstater.

Antall tilfeller av den farlige og svært smittsomme sykdommen hittil i år er dobbelt så høy som i fjor. Særlig Texas er hardt rammet, med 541 tilfeller – 36 bare den siste uka. 56 texanere har vært innlagt på sykehus med meslinger.

To mindreårige, uvaksinerte skolebarn er døde av viruset i Texas, og en uvaksinert voksen er død i New Mexico.

Også i Indiana, Kansas, Ohio og Oklahoma er det utbrudd, og det er registrert enkelttilfeller i nesten halvparten av USAs delstater.

Den raske spredningen bekrefter helseeksperters frykt for at viruset skal sette seg fast i lokalsamfunn i USA der vaksinasjonsgraden er lav, og at epidemien kan vare lenge.

Det største utbruddet i Texas startet i januar i fylket Gaines ved grensa til New Mexico og spredte seg raskt i et mennonittsamfunn der få av innbyggerne er vaksinert mot viruset. Der er det registeret 355 tilfeller hittil.

Den siste som døde, var et åtte år gammelt barn som ikke hadde underliggende tilstander, ifølge Kennedy.

Kennedy, som er kjent som vaksinemotstander, besøkte nylig området for å være til stede ved begravelsen til det lille barnet, og erkjente etterpå at den beste beskyttelsen mot meslinger er å vaksinere seg.