Stans det vanvittige sykehusprosjektet

Det planlagte Oslo Universitetssykehus på Gaustad (Rikshospitalet) og Aker med usikker kostnadsramme på nær 100 milliarder kroner vil i årtier beslaglegge midler som burde vært brukt på utvikling av sykehustilbudet i landet for øvrig. Regjeringen akter å tvinge gjennom dette prosjektet, som innebærer nedleggelse av Ullevål sykehus og flytting av funksjonene til det nybygde Rikshospitalet og Aker sykehus.

En mindre utbygging av Rikshospitalet og Aker og modernisering og utbygging av Ullevål har man nektet å utrede, til tross for at et ekspertutvalg har vist at dette vil gi et bedre og billigere sykehustilbud.

«Folk flest» tåler ikke flere helsepolitiske skandaleprosjekter

Regjeringen og Stortinget har det politiske ansvaret for fremdrift og gjennomføring av dette vanvittige prosjektet. Man velger å ignorere topptunge fagfolk, foreninger og øvrige instanser som konsekvent har advart mot prosjektet. Dette er politisk arroganse uten sidestykke. «Folk flest» tåler ikke flere helsepolitiske skandaleprosjekter.

Ved å utvikle Ullevål, vil man sammen med et mindre utbygget Aker sykehus få et fullverdig lokalsykehustilbud for hele Oslo. Aker vil dekke hele Groruddalen, og Rikshospitalets høyspesialiserte virksomhet med landsfunksjoner kan videreføres som i dag. Rikshospitalet/Aker-modellen vil ikke kunne ivareta lokalsykehusbehovet for Oslos befolkning, og ventelistene vil øke.

Utbygging på Ullevål kan skje på frie arealer med uforstyrret drift, mens planlagt utbygging på Rikshospitalet/Aker vil gi sterkt redusert behandlingskapasitet i byggeperioden med økte ventelister.

Ved Ullevål har man disponibelt tomteareal for ytterligere utvidelser som følge av den medisinske utvikling, befolkningsvekst og aldring. Uten tomtearealet på Ullevål må man skaffe og finansiere ny tomt, og det foreligger ingen finansieringsplan.

Det er viktig at Rikshospitalets landsfunksjoner og planlagte høyspesialiserte funksjoner er skjermet fra øvrig aktivitet. Med nedleggelse av Ullevål vil overført akuttvirksomhet føre til uforutsette utsettelser eller avlysninger av planlagte operasjoner. Ved å beholde Ullevål kan spesialfunksjonene på Rikshospitalet gjennomføres uforstyrret. Traumesenteret på Ullevål tar imot akutte skader fra hele landet og har høstet internasjonal anerkjennelse. Et samstemt fagmiljø advarer mot å bryte ned denne kompetansen ved å dele funksjonen mellom Rikshospitalet og Aker.

I Rikshospitalet/Aker-modellen legges hovedomsorgen for psykiatri og rusproblemer til nye bygninger på Aker sykehus, nær et sterkt trafikkert Sinsen-kryss. Klinikkledelsen og det øvrige fagmiljøet har gått sterkt imot denne løsningen. På Ullevål vil man kunne videreføre og bygge ut psykiatri/rusomsorgen med døgnbehandling i rolige omgivelser og med tilstrekkelig kapasitet.

Uavhengige faginstanser har klart vist at modellen med å bevare Ullevål sykehus er bedre, sikrere og billigere

De siste fem årene har gitt erfaringer knyttet til risiko for pandemi og krig, som det må tas hensyn til ved bygging av sykehus. Det advares mot fortettet bygging i høyden. En utbygging på Ullevål vil gi lavere bygninger spredt over et større areal, i motsetning til Rikshospitalet/Aker-modellen. Riksrevisjonen har nylig rettet kraftig kritikk av myndighetene om manglende innsats for å sikre viktige funksjoner i slike situasjoner.

Styrene for Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst har et selvstendig ansvar som premissleverandører for regjeringen. Mye tyder på at de ikke forstår dette. Hvilken kompetanse har de styremedlemmene som har vedgått at dette er et økonomisk høyrisikoprosjekt, men som likevel stemmer for forslaget? Respekten for fellesskapets midler synes å være fraværende.

Et særlig ansvar har de to styrelederne, Gunnar Bovim og Svein Gjedrem. De har argumentert med at den vedtatte løsningen tross alt er bedre enn alternativet. Vi spør da: Hvilket alternativ? Det som man har nektet å utrede? Uavhengige faginstanser har klart vist at modellen med å bevare Ullevål sykehus er bedre, sikrere og billigere. Vi imøteser svar fra de to styrelederne. La oss få argumentene ut i det offentlige rom, så alle kan forstå hva dette dreier seg om.

Påstanden om at prosjektet er kommet for langt til å stoppes, er ikke holdbar. Regjeringen må ta grep og instruere styret i Helse Sør-Øst om å utrede alternativet om å videreutvikle Ullevål og nedskalere utbyggingen av Rikshospitalet og Aker. Utbyggingen kan da skje trinnvis, uten å binde opp midler som egentlig skal gå til utbygging av sykehus i landet for øvrig. Meromkostningene ved å tvinge gjennom et prestisjepreget prosjekt vil bli langt høyere enn kostnadene til en slik utredning.

Signert 14 medlemmer av tankesmien Juniorgruppa:

Johnny Aasen

Cand. polit.

Johnny Almvang

Siviløkonom

Aasmund Berner

Professor, patolog

Søren E. Borg