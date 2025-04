Pfizer avslutter utviklingen av fedmepillen danuglipron, etter at en deltager i en pågående studie utviklet en mulig legemiddelrelatert leverskade, melder Bloomberg.

Pillen skulle tas én gang daglig og hhar vært sentral i selskapets strategi for å ta opp konkurransen med Novo Nordisk og Eli Lilly – som allerede dominerer markedet for slankemedisiner.

Novo Nordisk-aksjen steg nesten 5 prosent på børsen i København etter nyheten.

Avgjørelsen innebærer at Pfizer ikke går videre til fase 3-studier med danuglipron. I stedet vil selskapet satse på fedmemedisiner som fortsatt er i en tidligere utviklingsfase.

Lukrativt

Fedmemarkedet er blitt et av de mest lukrative i legemiddelindustrien, og forventes å nå en global verdi på rundt 130 milliarder dollar innen 2030. Både Novo Nordisk og Eli Lilly har opplevd enorm vekst etter lanseringen av sine slankemedisiner, henholdsvis Wegovy og Zepbound.

Pfizer har imidlertid slitt med å få fotfeste. Tidligere har selskapet måttet stanse utviklingen av en annen versjon av danuglipron som skulle tas to ganger daglig, grunnet høy forekomst av kvalme og oppkast. Det skjedde få måneder etter at selskapet skrotet et annet fedmemiddel på grunn av leverproblemer, ifølge Bloomberg

Samtidig har konkurrentene gjort betydelige fremskritt. Eli Lillys Zepbound ble godkjent i USA i 2023 og har allerede nesten 5 milliarder dollar i årlige inntekter. Selskapet har også en tablettversjon i siste fase før godkjenning. I tillegg er AstraZeneca og flere andre aktører på vei inn i det raskt voksende markedet.

Mister 15 mrd.

Pfizers toppsjef Albert Bourla har gjentatte ganger trukket frem selskapets legemiddelportefølje som undervurdert, og pekt på fedme som et sentralt vekstområde i kjølvannet av fallende etterspørsel etter coronavaksiner, skriver Bloomberg.

Selskapet står foran et estimert inntektsfall på rundt 15 milliarder dollar frem mot 2030, ettersom flere sentrale produkter mister patentbeskyttelse.

Pfizer-aksjen har falt over 60 prosent siden toppen under pandemien i 2021.