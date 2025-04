Adm. direktør Michael Engsig, medgründer Agnete Fredriksen og finansdirektør Harald Gurvin har trukket sine nylige oppsigelser og fortsetter i Nykode.

Det kommer om lag tre uker etter at ledelsen og styret meldte at de ville trekke seg.

Samtidig opplyses det at Susanne Stuffers og Trygve Lauvdal foreslås som nye styremedlemmer, i tillegg til Christian Åbyholm, som for øvrig kjøpte 3 millioner aksjer i selskapet via Norda samme dag som ledelsen sa de skulle trekke seg.

Finansavisen har henvendt seg til Christian Åbyholm, som ikke ønsker å kommentere saken.

«Enkelte store aksjonærer har informert selskapet om at de vil foreslå for det nye styret å fremme et forslag om utbytte på 1,00 pr. aksje til den ordinære generalforsamlingen den 26. mai 2025», opplyses det videre.

Skuffet over utviklingen

Storaksjonær Jan Haudemann-Andersens Datum er positiv til utbytte, men er skuffet over utviklingen i selskapet de seneste årene. Datum er største aksjonær i Nykode, men nå skal Harald Arnet gå av som styremedlem.

– Uttreden er en konsekvens av lengre tids diskusjoner om selskapets strategi og fokus og vi håper at det nye styret vil skape de nødvendige forutsetningene for at selskapet skal utvikle seg positivt fremover, sier Harald Arnet, som leder Jan Haudemann-Andersens Datum.

STORAKSJONÆR: Jan Haudemann-Andersen eier store deler av Nykode gjennom sitt investeringsselskap Datum. Foto: Iván Kverme

– Vi er positiv til at det besluttes å utbetale et utbytte på 1 krone pr. aksje til aksjonærene og at dette vil bidra til kapitaldisiplin og fokus. Vi mener selskapet vil besitte god likviditet for å gjennomføre de aktiviteter som er nødvendig for få frem verdiene i selskapet.

– Datum Gruppen har vært aksjonær i Nykode Therapeutics i nærmere elleve år og vi er selvfølgelig skuffet over de senere års utvikling. Vi har fortsatt tro på selskapets teknologi og forventer at ytterligere fokusert satsning på blant annet autoimmune sykdommer vil bidra til positiv verdiutvikling fremover.

Betydelige endringer på styrenivå

«Med de betydelige endringene på styrenivå i Nykode, og med en felles forståelse av ambisjonsnivået for våre kliniske onkologiprosjekter og toleranseplattformen, er vi svært glade for å kunne fortsette det viktige arbeidet i Nykode,» kommenterer Engsig i en børsmelding.

«Jeg har fortsatt stor tro på Nykode, inkludert selskapets proprietære teknologiplattform og FoU-portefølje. I tillegg er jeg imponert over innsatsen som hele organisasjonen nylig har lagt ned. Nå blir fokuset å gjenopprette tilliten til Nykode blant alle våre viktige interessenter, og å skape verdier for aksjonærene og øvrige interessenter.»