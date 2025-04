Slankegiganten Eli Lilly melder torsdag at selskapet har nådd målene i en avgjørende studie for deres eksperimentelle slankepille, og er dermed ett steg nærmere lansering av slankepillen.

Det skriver blant annet The Wall Street Journal (WSJ) torsdag ettermiddag.

Ifølge avisen har pillen, med navnet «orforglipron», hjulpet pasienter med diabetes type-2 med å senke blodsukkeret, samtidig som de har gått ned i vekt.

«Dette gir oss en mulighet til å nå langt flere pasienter enn det man klarer med en injeksjon» kommenterer visepresidenten for produktutvikling i Lilly Cardiometabolic Health, Jeffrey Emmick, ifølge WSJ.

Etter kunngjøringen stiger Eli Lilly over 10 prosent i førhandelen på Wall Street til 815 dollar.

Venter milliardinntekter

Ifølge WSJ viste resultatene av studien at medisinen virket trygt for voksne med diabetes type-2 sammenlignet med placebogruppen etter 40 uker. I tillegg gikk pasientene med de høyeste dosene ned i snitt 7,9 prosent av kroppsvekten, uten at vektnedgangen flatet ut ved slutten av studiet.

Emmick mener at selskapet er bedre rustet til å produsere store mengder av pillevarianten sammenlignet med injeksjonsmedisinen.

Eli Lilly selger i dag medisinen «tirzepatid» som slankemiddelet Zepbound, og diabetesbehandlingen Mounjaro, som begge må injiseres. Det samme må medisinene Ozempic og Wegovy fra konkurrenten Novo Nordisk.

Ifølge WSJ venter analytikere milliardinntekter fra den nye slankepillen til Eli Lilly, og anslår at fedmemarkedet vil overstige 100 milliarder dollar innen utgangen av 2020-årene.

Eli Lilly venter å søke om godkjenning for å bruke pillen til vekttap innen utgangen av året, og for behandling av diabetes type-2 neste år.