Helsekjempen Eli Lilly & Co. planlegger ifølge Bloomberg å produsere sin nye slankepille i USA som følge av at Donald Trump presser selskaper til å flytte produksjonen tilbake til amerikansk jord.

Slankemedisiner som kan tas som piller i stedet for sprøyter, blir sett på som det neste store innen fedmebehandling, og eksperter estimerer at markedet kan nå 130 milliarder dollar innen utgangen av 20-tallet.

Eli Lilly leder an med pillen orforglipron, som ifølge tall fra selskapet torsdag fungerte like godt som Novo Nordisk-medisinen Ozempic, som settes med sprøyte, til å hjelpe pasienter med å gå ned i vekt og kontrollere blodsukkeret. Lilly-aksjen steg 14 prosent etter at tallene ble presentert.

Ved å produsere pillen i USA, kan Lilly unngå konsekvensene av Trumps omfattende tollsatser, inkludert potensielle avgifter på legemidler. Lilly hadde allerede i februar kunngjort at de ville bruke minst 27 milliarder dollar på å bygge fire nye innenlandske produksjonsanlegg, skriver Bloomberg.

Tidligst på markedet i 2026

Pillen er ikke godkjent av amerikanske helsemyndigheter enda, som tyder på at den ikke vil bli tilgjengelig for pasienter før tidligst i 2026, har selskapet kommentert. Selskapet venter at den skal bli godkjent uten problemer, og produserer store mengder i forkant av en godkjennelse.

«Vi bygger opp lager slik at når vi introduserer dette produktet i 2026, kan vi gjøre det globalt, i praktisk talt alle land samtidig og i stor skala, uten risiko for mangel,» skal selskapet ha kommentert.

Donald Trumps administrasjon skrinla nylig en plan for å betale for fedmemedisiner for pasienter på Medicare, som ble introdusert av Joe Biden. Eli Lilly håper ifølge Bloomberg at Trump vil snu.