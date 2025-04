Danske Bank tar nå opp dekning av Sats, og analytiker Tomas Helgø konkluderer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 45 kroner på tolv måneders sikt.

Han mener markedet undervurderer potensialet for mersalg og lavere frafall gjennom satsingen på gruppetrening og strategiske plassering av treningssentre.

Analysefakta Aksje: Sats

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (-)

Kursmål: 45 (-)

Helgø understreker at utviklingen i Norge, med økt prisingsmakt og lavere kundefrafall etter lansering av gruppetrening, trolig vil kunne kopieres i andre nordiske markeder, særlig i Sverige.

Danske Bank forventer også at Sats vil ha en bærekraftig utbytteandel på 80 prosent av nettoresultatet fra tredje kvartal 2025, og at kontantbeholdningen, anslått til rundt 600 millioner kroner ved utgangen av 2025, gir rom for vekst.

Meglerhusets estimater for resultat pr. aksje i 2026 ligger 29 prosent over konsensus.

Onsdag sluttet aksjen på 36,10 kroner, noe som gir en markedsverdi på 7,4 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen steget over 36 prosent på Oslo Børs.